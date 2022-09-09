«Сочи» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Барыс». У казахского клуба уже 4 поражения

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:1, 0:2, 3:0).
На 11-й секунде Кирилл Савицкий с передачи Никиты Михайлиса вывел гостей вперёд. На 10-й минуте Артур Тянулин сравнял счёт. На 11-й минуте Никита Феоктистов с передачи Егора Бабенко во второй раз поразил ворота «Барыса». На 17-й минуте Артём Николаев после паса Амира Гараева забил третий гол. На 23-й минуте Кирилл Савицкий отыграл одну шайбу. На 35-й минуте Энтони Луис сравнял счёт. На 42-й минуте Егор Бабенко забил четвёртый гол в ворота гостей. Через минуту Артур Тянулин оформил дубль. Точку в матче голом через 27 секунд поставил Кирилл Петьков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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