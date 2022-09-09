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«Сочи» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Барыс». У казахского клуба уже 4 поражения

«Сочи» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Барыс». У казахского клуба уже 4 поражения
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:1, 0:2, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Савицкий (Михайлис) – 00:11 (5x5)   1:1 Тянулин – 09:32 (5x4)   2:1 Феоктистов (Бабенко) – 10:02 (5x4)   3:1 Николаев (Гараев) – 16:25 (5x5)   3:2 Савицкий (Грэм) – 22:18 (5x5)   3:3 Луис (Григорьев, Бракко) – 34:30 (5x5)   4:3 Бабенко – 41:27 (5x5)   5:3 Тянулин – 42:39 (5x5)   6:3 Петьков (Гараев) – 43:06 (5x5)

На 11-й секунде Кирилл Савицкий с передачи Никиты Михайлиса вывел гостей вперёд. На 10-й минуте Артур Тянулин сравнял счёт. На 11-й минуте Никита Феоктистов с передачи Егора Бабенко во второй раз поразил ворота «Барыса». На 17-й минуте Артём Николаев после паса Амира Гараева забил третий гол. На 23-й минуте Кирилл Савицкий отыграл одну шайбу. На 35-й минуте Энтони Луис сравнял счёт. На 42-й минуте Егор Бабенко забил четвёртый гол в ворота гостей. Через минуту Артур Тянулин оформил дубль. Точку в матче голом через 27 секунд поставил Кирилл Петьков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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