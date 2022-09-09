«Северсталь» уверенно обыграла ЦСКА, нанеся армейцам второе поражение подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

На девятой минуте Александр Петунин вывел череповчан вперёд. На 21-й минуте Сергей Плотников сравнял счёт. Через полторы минуты Никита Хлыстов вновь вывел «Северсталь» вперёд. На 48-й минуте Максим Колмыков с передачи Ивана Емеца в третий раз поразил ворота московских армейцев. Ещё через полторы минуты Егор Морозов забросил четвёртую шайбу.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 11 сентября в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Северсталь» 12 сентября примет СКА.