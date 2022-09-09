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«Северсталь» уверенно обыграла ЦСКА, нанеся армейцам второе поражение подряд

«Северсталь» уверенно обыграла ЦСКА, нанеся армейцам второе поражение подряд
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Петунин (Пилипенко, Вовченко) – 08:25 (5x4)   1:1 Плотников – 20:21 (5x5)   2:1 Хлыстов (Луговяк, Гуслистов) – 21:47 (5x5)   3:1 Колмыков (Емец) – 47:10 (5x5)   4:1 Морозов (Иванцов, Лишка) – 48:44 (5x5)

На девятой минуте Александр Петунин вывел череповчан вперёд. На 21-й минуте Сергей Плотников сравнял счёт. Через полторы минуты Никита Хлыстов вновь вывел «Северсталь» вперёд. На 48-й минуте Максим Колмыков с передачи Ивана Емеца в третий раз поразил ворота московских армейцев. Ещё через полторы минуты Егор Морозов забросил четвёртую шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 11 сентября в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Северсталь» 12 сентября примет СКА.

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