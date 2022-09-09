«Впечатления отличные». Главный тренер «Динамо» высказался о поражении в матче со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча со СКА (1:4).

«Впечатления отличные, атмосфера, игра, думаю, всем понравилась. Есть недочёты, которые будем исправлять. Игра держала всех в напряжении, были и хорошие моменты, и движение, и силовая борьба. Всё было хорошо. Неожиданные шайбы в первом периоде? Если бы знать, когда голы случатся, можно было бы подстраховаться. Были моменты, где неправильно сыграли. Равная была игра, из хода матча не вытекало, что должны пропустить. Не было такого, что одна команда давила, а другая оборонялась. Это хоккей, бывают ошибки, тем более у нас много молодых ребят. Ничего не сломалось, было несколько тактических моментов, где мы неправильно сыграли. Горячие головы — побежали вперёд, иногда обрезались, поэтому получили контратаки в свои ворота.



Как управлять молодой командой? Да нормально, ребята всё выполняют, все физически здоровые, уже обученные, у них уже много что получается. Есть разные команды, мы как тренеры подстраиваемся. Есть команды, где много мастеров, с ними работаешь по-особенному. Есть команды с молодёжью, там больше педагогики и обучения. Мы довольны ребятами», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.