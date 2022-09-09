«Обращаем огромное внимание на питание». Тренер СКА — о результативности Хайруллина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с московским «Динамо» (4:1) поделился мнением об игре Марата Хайруллина.

«Чем кормим Хайруллина? Это работа всего тренерского штаба, всей команды. Мы очень серьёзно работали на предсезонке. Обращаем огромное внимание на питание, это важная часть нашей подготовки. Нет каких-то секретов, это работа и дисциплина. Марат — молодец, берёт на себя лидерство, хладнокровно забивает важнейшие голы. Но он может ещё лучше играть, работаем дальше.

Каждая шайба важна. Важно забивать первыми, будем к этому стремиться. У нас очень много моментов, наша задача — ещё лучше их реализовывать. Сегодня была особенная игра — Кирилл Танков звонил команде из больницы и другие ребята, которые на травме. Решили сегодня сыграть за наших ребят, кто на травме. Это нас всех объединило, это делает нас только сильнее, злее и агрессивнее. Показали такую игру, чтобы травмированные ребята, особенно Танков, порадовался. Он поздравил команду с победой. Танков родился в рубашке, он будет восстанавливаться и готовиться уже к следующему сезону», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.