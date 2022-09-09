«Резкая боль». Роман Ротенберг высказался о травме голкипера Самонова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с московским «Динамо» (4:1) высказался о травме вратаря Александра Самонова.

«Мы всегда большое внимание уделяем обороне, железобетонная оборона — залог успеха. У нас все игроки играют пять в обороне, пять в атаке. Наша задача — зацементировать оборону. Сегодня это удалось, но допустили одну ошибку. Есть над чем работать, но мы никогда не играем по счёту, всегда играем по своей системе. Когда нужно — добавляем, играем в высоком темпе. Будем добавлять. Каждая встреча — отдельный сценарий, не можем рассказывать всю внутреннюю кухню. Сегодня ребята хорошо выполнили установку, мы по ходу матча вносили много корректировок — и тактических деталей добавили, что-то убрали. Ребята достойны этой победы, можно ей 10 минут порадоваться, а дальше будем готовиться.

Травму Самонова пока не могу прокомментировать. Он бился, ловил шайбу, в шпагате — резкая боль. Завтра узнаем диагноз, надеемся, всё будет в порядке. Ребята бьются на пределе, это хоккей. Хочется, чтобы было меньше грязи в хоккее, это будет лучше для всех. Шаг за шагом придём к этому», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.