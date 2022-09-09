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Тренер СКА: русские ребята побеждают топовых легионеров. Хо-Сэнг был на уровне Макдэвида

Тренер СКА: русские ребята побеждают топовых легионеров. Хо-Сэнг был на уровне Макдэвида
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с московским «Динамо» (4:1) поделился мыслями о легионерах в КХЛ.

«Интересно ли сделать новую Суперсерию? Конечно, интересно! Дай бог, в будущем мы сыграем против Канады. С такой игрой… У нас сегодня играли ребята, это на 90% все наши сборники. Радует, что наши ребята выходят, играют с сильнейшими легионерами во всех командах, с которыми мы играли в этой серии. И первая встреча — помните? Я следил за карьерой Хо-Сэнга, он был на уровне Макдэвида, это очень серьёзный игрок. И другие ребята, которые играли с нами во всех матчах, — это топовые игроки, которые играли за сборные Канады и других стран. Радует, что наши русские ребята побеждают в этих матчах. Это очень важно с точки зрения будущего. Уверен, в будущем мы вернёмся на международную арену и будем готовы бросить вызов Канаде с такой игрой, с такими ребятами, с которыми можно идти и обыгрывать любую команду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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