Тренер СКА: русские ребята побеждают топовых легионеров. Хо-Сэнг был на уровне Макдэвида

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с московским «Динамо» (4:1) поделился мыслями о легионерах в КХЛ.
«Интересно ли сделать новую Суперсерию? Конечно, интересно! Дай бог, в будущем мы сыграем против Канады. С такой игрой… У нас сегодня играли ребята, это на 90% все наши сборники. Радует, что наши ребята выходят, играют с сильнейшими легионерами во всех командах, с которыми мы играли в этой серии. И первая встреча — помните? Я следил за карьерой Хо-Сэнга, он был на уровне Макдэвида, это очень серьёзный игрок. И другие ребята, которые играли с нами во всех матчах, — это топовые игроки, которые играли за сборные Канады и других стран. Радует, что наши русские ребята побеждают в этих матчах. Это очень важно с точки зрения будущего. Уверен, в будущем мы вернёмся на международную арену и будем готовы бросить вызов Канаде с такой игрой, с такими ребятами, с которыми можно идти и обыгрывать любую команду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 9 сентября 2022
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:20
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
20:21
-
19:59
-
19:49
-
19:46
-
19:19
-
19:06
-
18:31
-
18:01
-
17:28
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
16:26
-
15:55
-
15:32
-
14:54
-
14:45
-
14:39
-
14:00