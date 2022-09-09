«3:0 — самый плохой счёт». Дмитрий Яшкин высказался после игры с бывшим клубом

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин высказался после победы в матче с московским «Динамо» (4:1).

«Очень хорошо сыграли, использовали наши моменты. Всегда можно играть ещё лучше, но рады, что завершили серию на победной волне. Благодарю болельщиков за поддержку. Наверное, 3:0 — самый плохой счёт, который может быть. Уже вроде как победили, а всё равно надо играть. Было понятно, что «Динамо» побежит, им нечего терять. Но ребята — молодцы, отстояли, потом ещё одну забили. Это всегда непростая ситуация, но надо с ней справляться и доводить победы до конца.

В «Динамо» уже особо не осталось ребят с того времени, когда я там играл. Может, человек 5-7 осталось. Игра не настолько принципиальная, как могла бы быть, но всё равно там есть друзья, близкие мне ребята, в том числе из персонала. Чуть-чуть другая игра, но стараюсь относиться к ней, как к любой другой. Для нас все матчи важны.

Не думаю, что ко мне было особое отношение на льду. Думаю, они все знали, что я буду втыкаться в них сам, поэтому готовились, не хотели, чтобы им больно было и пытались мне навредить. Это хоккей, ничего страшного», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.