Зыков: у меня всегда была яркая игра. Это вам кажется, что не настолько, как сейчас

Нападающий СКА Валентин Зыков поделился мыслями о своей игре после победы в матче с московским «Динамо» (4:1).

«Хорошая игра, в каждом периоде добавляли, играли до конца. Использовали свои моменты. Моя шайба? У нас был выход «четыре в три», Никиша бросал, у меня получилось среагировать. Немножко повезло, попал по шайбе по-бейсбольному.

У нас в тройке очень хорошо получается со сборов, до тех пор, пока Швец-Роговой не травмировался. С Бардаковым у нас есть взаимопонимание, нам поставили Сашу Волкова, мы разговариваем, взаимозаменяемость присутствует и понимаем друг друга с полуслова. Моя игра всегда была яркой. Это вам кажется, что не настолько, как сейчас», — передаёт слова Зыкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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