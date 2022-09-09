В. Козлов — о травме Хо-Сэнга: надеюсь, у него всё срастётся. Была непростая операция

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы в матче с «Трактором» (3:2) поделился информацией о состоянии здоровья форварда Джоша Хо-Сэнга.
«Напряжённый матч с хорошим соперником. Это была наша четвёртая встреча через день с учётом переездов. Ребята играли на характере, на пределе своих возможностей и подарили победу своим болельщикам сегодня. Для нас очень важно было сыграть хорошо перед полным стадионом. Город соскучился по хоккею. Хотели подарить нашим болельщикам праздник. В ключевые моменты они поддерживали команду и давали ребятам сил и эмоции.
Насколько я владею информацией, Хо-Сэнг выбыл на три месяца. У него была непростая операция. Надеюсь, у него всё срастётся, он выздоровеет и будет готов на 100%, чтобы нам помочь», — сказал Козлов на пресс-конференции.
- 9 сентября 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:20
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
20:21
-
19:59
-
19:49
-
19:46
-
19:19
-
19:06
-
18:31
-
18:01
-
17:28
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
16:26
-
15:55
-
15:32
-
14:54