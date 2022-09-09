В. Козлов — о травме Хо-Сэнга: надеюсь, у него всё срастётся. Была непростая операция

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы в матче с «Трактором» (3:2) поделился информацией о состоянии здоровья форварда Джоша Хо-Сэнга.

«Напряжённый матч с хорошим соперником. Это была наша четвёртая встреча через день с учётом переездов. Ребята играли на характере, на пределе своих возможностей и подарили победу своим болельщикам сегодня. Для нас очень важно было сыграть хорошо перед полным стадионом. Город соскучился по хоккею. Хотели подарить нашим болельщикам праздник. В ключевые моменты они поддерживали команду и давали ребятам сил и эмоции.

Насколько я владею информацией, Хо-Сэнг выбыл на три месяца. У него была непростая операция. Надеюсь, у него всё срастётся, он выздоровеет и будет готов на 100%, чтобы нам помочь», — сказал Козлов на пресс-конференции.

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