Форвард «Металлурга»: Мозякин, Коварж и Зарипов играли в советский хоккей? Я не согласен

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов прокомментировал мнение о том, что легендарная тройка клуба Сергей Мозякин — Ян Коварж — Данис Зарипов, принёсшая «сталеварам» несколько Кубков Гагарина, играла в советский хоккей.

«Ну я бы не сказал, что «Металлург» играет в советский хоккей. У нас игровая команда, пытаемся играть в более быстрый хоккей, а не так, что у нас есть схемы и всё по ним. Я бы не стал приравнивать наш стиль к этому. Разве, когда играли Мозякин, Коварж и Зарипов, они играли в советский стиль? Я не соглашусь с людьми, которые так считают», — сказал Чибисов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Андреем Чибисовым читайте на «Чемпионате».