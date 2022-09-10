Форвард «Металлурга»: Мозякин, Коварж и Зарипов играли в советский хоккей? Я не согласен
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов прокомментировал мнение о том, что легендарная тройка клуба Сергей Мозякин — Ян Коварж — Данис Зарипов, принёсшая «сталеварам» несколько Кубков Гагарина, играла в советский хоккей.
«Ну я бы не сказал, что «Металлург» играет в советский хоккей. У нас игровая команда, пытаемся играть в более быстрый хоккей, а не так, что у нас есть схемы и всё по ним. Я бы не стал приравнивать наш стиль к этому. Разве, когда играли Мозякин, Коварж и Зарипов, они играли в советский стиль? Я не соглашусь с людьми, которые так считают», — сказал Чибисов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
Полное интервью с Андреем Чибисовым читайте на «Чемпионате».
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