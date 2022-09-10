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Чибисов — о драках в КХЛ: у нас люди готовы друг друга растерзать

Чибисов — о драках в КХЛ: у нас люди готовы друг друга растерзать
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов прокомментировал драки в КХЛ.

«Мог ли Андрей Назаров отчислить Джей Си Липона за отказ драться? Я уже где-то в интервью говорил: нельзя сравнивать наши драки и драки за границей. Там они делаются для некоего шоу: вышли, перчатки скинули, вверх подкинули, подрались и ушли. У них мало драк, которые действительно драки. А у нас сейчас люди на предсезонке сцепляются друг с другом и они как будто готовы убить друг друга. Там это нужно для того, чтобы завести команду, чтобы болельщики сказали «вау», а, по идее, такого упорства убивать друг друга нет.

У нас люди готовы друг друга растерзать. Могут после матча, конечно, сказать «молодчик-молодчик», «хорошо подрались», но в Америке всё чуть иначе поставлено. А что у Липона с Назаровым произошло, я не знаю. Когда я виделся с ним, он говорил, что у него какая-то травма и он из-за этого не играл. Только они вдвоём знают, что там случилось, а в прессу могли запустить какую-то мульку», — сказал Чибисов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Андреем Чибисовым читайте на «Чемпионате».

«В Америке драки — это шоу. А в КХЛ люди готовы на предсезонке друг друга убивать» «В Америке драки — это шоу. А в КХЛ люди готовы на предсезонке друг друга убивать»
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