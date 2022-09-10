Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард олимпийской сборной России — о критике команды: 95% болели за нас

Форвард олимпийской сборной России — о критике команды: 95% болели за нас
Комментарии

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и олимпийской сборной России Андрей Чибисов прокомментировал критику в адрес национальной команды во время турнира в Пекине.

«Журналисты критиковали сборную за скучный стиль игры? Критики были, есть и будут, хоть ты выиграй — всё равно найдутся те, кто скажет, что это было скучно. Это не показатель, основная масса, 95%, болели, поддерживали и радовались нашей победе.

Может быть, свежести немного не хватило, мы поздно отыграли [полуфинал] и была ранняя игра потом. Возможно, немного не хватило восстановления — но, опять же, все в равных условиях. Мы проиграли, это было неприятно, но мы уехали с медалью — возможно, это бывает раз в жизни. Это очень ценная медаль, мы за неё действительно воевали, мы для этого отдали всё, работали и кровью и потом», — сказал Чибисов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Андреем Чибисовым читайте на «Чемпионате».

«В Америке драки — это шоу. А в КХЛ люди готовы на предсезонке друг друга убивать» «В Америке драки — это шоу. А в КХЛ люди готовы на предсезонке друг друга убивать»
Новость по теме
СКА уверенно обыграл московское «Динамо», нанеся бело-голубым первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022