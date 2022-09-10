Форвард олимпийской сборной России — о критике команды: 95% болели за нас

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и олимпийской сборной России Андрей Чибисов прокомментировал критику в адрес национальной команды во время турнира в Пекине.
«Журналисты критиковали сборную за скучный стиль игры? Критики были, есть и будут, хоть ты выиграй — всё равно найдутся те, кто скажет, что это было скучно. Это не показатель, основная масса, 95%, болели, поддерживали и радовались нашей победе.
Может быть, свежести немного не хватило, мы поздно отыграли [полуфинал] и была ранняя игра потом. Возможно, немного не хватило восстановления — но, опять же, все в равных условиях. Мы проиграли, это было неприятно, но мы уехали с медалью — возможно, это бывает раз в жизни. Это очень ценная медаль, мы за неё действительно воевали, мы для этого отдали всё, работали и кровью и потом», — сказал Чибисов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
Полное интервью с Андреем Чибисовым читайте на «Чемпионате».
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