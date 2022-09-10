Андрей Чибисов рассказал, почему авиаперелёт вреден для восстановления

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов объяснил, почему авиаперелёты негативно сказываются на восстановлении.
«Почему после матча с «Трактором» уехал на автобусе, а не улетел на самолёте с командой? Я немножко устал на игре, а каждый полёт на самолете — это баротравма для организма, когда ты сначала поднимаешься, потом опускаешься. Кроме того, здесь немало времени ехать до аэропорта, плюс пока ты грузишься, пока там едешь обратно — выходит примерно то же самое время, что было бы на автобусе.
После самолётов бывает такое, что на усталый организм идёт своеобразный гидроудар, иммунитет подсаживается, можно потом заболеть, и это бывает очень часто. Я решил не рисковать своим здоровьем, чтобы продолжить играть в плей-офф, спокойно доехал на автобусе. Может, команда чуть быстрее приехала, зато я на следующую игру вышел свежим, без всяких эксцессов», — сказал Чибисов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
Полное интервью с Андреем Чибисовым читайте на «Чемпионате».
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