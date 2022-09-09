С. Фёдоров о проигрыше «Северстали»: пока не удаётся понять, в каком измерении находимся

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после гостевого поражения в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (1:4). Армейцы потерпели второе поражение подряд. Ранее московская команда крупно проиграла во встрече с казанским «Ак Барсом» со счётом 1:5.
«Северсталь» с победой. Отличная игра у них получилась. Использовали все моменты, здорово сыграли в большинстве. К сожалению, нам пока не удаётся понять, в каком измерении мы находимся. Хотя при счёте 1:2 были хорошие моменты, определённые тенденции. Не срослось. Пропустили два быстрых гола. Потом попытались перехватить инициативу, но, как всегда бывает, не хватило времени.
Почему не принял решение сменить вратаря? Я думаю, дело здесь в команде. Саша (Шарыченков) держал нас в игре и в прошлом матче, и сегодня. У нас есть ярче личности, которых, может быть, не нужно было выпускать в какие-то моменты. Мы чётко понимаем, с чем мы столкнулись. Работа будет продолжена, постараемся до следующей встречи сделать выводы и выйти с победным настроением.
С чем связано обилие удалений у ЦСКА? Мы боремся с этим. Да, есть определённые проблемы. Может быть, где-то эмоции зашкаливают. Может быть, ребята хотят сделать всё и сразу. Наверное, спишем на начало сезона, на эмоции. Наша команда прекрасно понимает, что дисциплина удалений оставляет желать лучшего. У нас хороший сплав молодых игроков со зрелыми, поэтому всё идёт от наших мыслей, желаний, действий», — приводит слова Фёдорова официальный сайт «Северстали».
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