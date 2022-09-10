Двое россиян попали в топ-20 фаворитов на «Колдер Трофи» в НХЛ по версии The Athletic

Журналист The Athletic Скотт Уилер составил топ-20 главных кандидатов на получение «Колдер Трофи» — приза, вручаемого лучшему новичку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В список попали двое россиян. Так, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов занял 16-е место, а форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко поставили на 20-ю позицию.
Весь топ-20:
1. Оуэн Пауэр — з «Баффало Сэйбрз»;
2. Мэтти Бенирс — н «Сиэтл Кракен»;
3. Мэйсон Мактавиш — н «Анахайм Дакс»;
4. Коул Перфетти — н «Виннипег Джетс»;
5. Джек Куинн — н «Баффало»;
6. Кент Джонсон — н «Коламбус»;
7. Джейк Сандерсон — з «Оттава Сенаторз»;
8. Александер Хольц — н «Нью-Джерси Дэвилз»;
9. Вильям Эклунд — н «Сан-Хосе Шаркс»;
10. Шейн Райт — н «Сиэтл»;
11. Лукас Райхель — н «Чикаго Блэкхоукс»;
12. Юрай Слафковски — н «Монреаль Канадиенс»;
13. Марко Росси — н «Миннесота Уайлд»;
14. Логан Томпсон — в «Вегас Голден Найтс»;
15. Шейн Пинто — н «Оттава»;
16. Виталий Кравцов — н «Рейнджерс»;
17. Симон Эдвинссон — з «Детройт Ред Уингз»;
18. Уайтт Джонстон — н «Даллас Старз»;
19. Ник Робертсон — н «Торонто Мэйпл Лифс»;
20. Кирилл Марченко — н «Коламбус».
- 10 сентября 2022
-
09:45
-
09:34
-
09:00
-
08:31
-
08:00
- 9 сентября 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:20
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
20:21
-
19:59
-
19:49
-
19:46
-
19:19
-
19:06
-
18:31
-
18:01
-
17:28
-
17:21
-
16:58