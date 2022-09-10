Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двое россиян попали в топ-20 фаворитов на «Колдер Трофи» в НХЛ по версии The Athletic

Двое россиян попали в топ-20 фаворитов на «Колдер Трофи» в НХЛ по версии The Athletic
Комментарии

Журналист The Athletic Скотт Уилер составил топ-20 главных кандидатов на получение «Колдер Трофи» — приза, вручаемого лучшему новичку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В список попали двое россиян. Так, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов занял 16-е место, а форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко поставили на 20-ю позицию.

Весь топ-20:

1. Оуэн Пауэр — з «Баффало Сэйбрз»;
2. Мэтти Бенирс — н «Сиэтл Кракен»;
3. Мэйсон Мактавиш — н «Анахайм Дакс»;
4. Коул Перфетти — н «Виннипег Джетс»;
5. Джек Куинн — н «Баффало»;
6. Кент Джонсон — н «Коламбус»;
7. Джейк Сандерсон — з «Оттава Сенаторз»;
8. Александер Хольц — н «Нью-Джерси Дэвилз»;
9. Вильям Эклунд — н «Сан-Хосе Шаркс»;
10. Шейн Райт — н «Сиэтл»;
11. Лукас Райхель — н «Чикаго Блэкхоукс»;
12. Юрай Слафковски — н «Монреаль Канадиенс»;
13. Марко Росси — н «Миннесота Уайлд»;
14. Логан Томпсон — в «Вегас Голден Найтс»;
15. Шейн Пинто — н «Оттава»;
16. Виталий Кравцов — н «Рейнджерс»;
17. Симон Эдвинссон — з «Детройт Ред Уингз»;
18. Уайтт Джонстон — н «Даллас Старз»;
19. Ник Робертсон — н «Торонто Мэйпл Лифс»;
20. Кирилл Марченко — н «Коламбус».

Это будет их год. 8 российских хоккеистов, которые должны «порвать» НХЛ в новом сезоне Это будет их год. 8 российских хоккеистов, которые должны «порвать» НХЛ в новом сезоне
Новость по теме
СКА уверенно обыграл московское «Динамо», нанеся бело-голубым первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022