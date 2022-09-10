Двое россиян попали в топ-20 фаворитов на «Колдер Трофи» в НХЛ по версии The Athletic

Журналист The Athletic Скотт Уилер составил топ-20 главных кандидатов на получение «Колдер Трофи» — приза, вручаемого лучшему новичку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В список попали двое россиян. Так, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов занял 16-е место, а форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко поставили на 20-ю позицию.



Весь топ-20:



1. Оуэн Пауэр — з «Баффало Сэйбрз»;

2. Мэтти Бенирс — н «Сиэтл Кракен»;

3. Мэйсон Мактавиш — н «Анахайм Дакс»;

4. Коул Перфетти — н «Виннипег Джетс»;

5. Джек Куинн — н «Баффало»;

6. Кент Джонсон — н «Коламбус»;

7. Джейк Сандерсон — з «Оттава Сенаторз»;

8. Александер Хольц — н «Нью-Джерси Дэвилз»;

9. Вильям Эклунд — н «Сан-Хосе Шаркс»;

10. Шейн Райт — н «Сиэтл»;

11. Лукас Райхель — н «Чикаго Блэкхоукс»;

12. Юрай Слафковски — н «Монреаль Канадиенс»;

13. Марко Росси — н «Миннесота Уайлд»;

14. Логан Томпсон — в «Вегас Голден Найтс»;

15. Шейн Пинто — н «Оттава»;

16. Виталий Кравцов — н «Рейнджерс»;

17. Симон Эдвинссон — з «Детройт Ред Уингз»;

18. Уайтт Джонстон — н «Даллас Старз»;

19. Ник Робертсон — н «Торонто Мэйпл Лифс»;

20. Кирилл Марченко — н «Коламбус».