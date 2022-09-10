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НХЛ показала 10 лучших моментов заокеанской карьеры Артемия Панарина

НХЛ показала 10 лучших моментов заокеанской карьеры Артемия Панарина
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Официальный сайт НХЛ выпустил видео, посвящённое десяти лучшим моментам заокеанской карьеры российского нападающего Артемия Панарина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, Панарин выступает в НХЛ с сезона-2015/2016. За это время он успел примерить джерси трёх клубов — «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В прошлом сезоне, выступая за «рейнджеров», Панарин сыграл в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 22 шайбы и отдал 74 результативные передачи. Всего в Национальной хоккейной лиге россиянин провёл 508 встреч, в которых набрал 569 (187+382) очков при общем показателе полезности «+134».

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