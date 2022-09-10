Журналист НХЛ: что станет с Тарасенко и О'Райлли в сезоне-2022/2023 и в будущем?

Обозреватель официального сайта НХЛ Луи Корак поделился мыслями о «Сент-Луис Блюз» и выделил три главных вопроса, связанных с клубом, на будущий сезон. Один из них: что будет с Владимиром Тарасенко и Райаном О'Райлли в сезоне-2022/2023 и в дальнейшем?
«У каждого нападающего по контракту остался один сезон, они могут стать неограниченно свободными агентами.
Тарасенко отыграл полный сезон впервые с сезона-2018/2019 после серии травм плеча, которые потребовали нескольких операций, и завершил его с рекордными для себя в НХЛ 82 очками (34 гола, 48 передач). 30-летний игрок публично не отменил свой запрос на обмен, который он сделал до прошлого сезона.
«Я совсем не беспокоюсь о Влади в следующем году. Я буду беспокоиться о сезоне-2023/2024 через год», — сказал генеральный менеджер Даг Армстронг.
О'Райлли сказал, что хотел бы переподписать контракт с «Сент-Луисом».
«Ох, конечно. Это место, где я хочу быть. Да, подход к последнему году контракта кажется сумасшествием. Чувствуется, что время пролетело незаметно. Я уверен, что мы попытаемся что-нибудь придумать», — сказал О'Райлли после окончания сезона.
Что будет с Владимиром Тарасенко и Райаном О'Райлли в сезоне-2022/2023 и в дальнейшем?» — приводит слова Корака официальный сайт НХЛ.
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