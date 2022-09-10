Гендиректор «Торпедо» рассказал, когда к команде присоединится словацкий вратарь Гуска
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Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов рассказал, когда к команде должен присоединиться словацкий вратарь Адам Гуска.
«Если всё нормально будет, надеемся, что в Москве накануне матча со «Спартаком» мы его и встретим. Тренер вратарей Николай Хабибулин оценит его кондиции, и мы посмотрим, когда он сможет сыграть. Было непросто договориться, вы же знаете, что касается любого иностранца, это непростой процесс.
Федерация хоккея Словакии продолжит вызывать игроков в сборную, несмотря на выступление в КХЛ? Считаю, что это вполне адекватное решение, так оно и должно быть», – цитирует Харламова ТАСС.
Напомним, «Торпедо» и «Спартак» сыграют в Москве 16 сентября. Начало встречи в 19:30 мск.
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