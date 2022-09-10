Илья Воробьёв: очень важно было победить. По содержанию игры мы смотрелись лучше

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с московским «Спартаком».
«Нам очень важно было победить. По содержанию игры мы смотрелись лучше, в обороне как минимум. На этом надо строить. Домашняя серия – четыре из шести очков, очки есть. Но содержание игры должно улучшаться. Должны играть лучше – будем исправляться. Нам надо было солидно отобороняться сегодня, почувствовать ребятам эту уверенность. Это самое важное.
Коростелёв вернулся? Нормально. Учитывая, что он не прошёл предсезонку, в принципе, нормально. Мы знаем, что он может лучше, может забивать, но и сегодня он внёс свою лепту. У нас было несколько серьёзных собраний, несколько хороших тренировок. Надо налаживать оборону. Егор Коробкин? Он уже без гипса, готовится к выездной серии», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
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