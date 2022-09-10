Майе — о победе над «Спартаком»: мы находились под давлением сложного старта сезона
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе подвёл итоги матча с московским «Спартаком» (2:1, ОТ).
«Очень важная победа, да. «Спартак» к нам приехал непобеждённым, мы находились под давлением сложного старта сезона. Было очень важно выиграть на глазах наших болельщиков. В хорошем настроении готовимся к сложному и большому выезду на Дальний Восток.
Да, сегодня был снова овертайм… Я чувствовал свою ответственность за пропущенный гол в овертайме прошлой игры, хотелось исправиться. Здорово, что получилось это сделать и победить, наконец, в дополнительное время», – цитирует Майе официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Металлург» одержал победу в овертайме, прервав серию из двух матчей подряд. На счету Майе два гола в этой встрече.
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