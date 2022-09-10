Ткаченко: «Спартак» знал, раненый зверь ещё опаснее. Поэтому мы вышли заряженными

Нападающий московского «Спартака» Павел Ткаченко подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2, ОТ).

«Перед игрой мандражик всегда должен присутствовать. Это праздник, ты ждёшь от себя игры, ждёшь победы, приличной игры. Мандражик всё равно есть. Но чтобы трясло меня – такого вроде бы никогда не было. «Металлург» перед нами дважды обычно проиграл? Конечно, они ещё и упустили эти победы при своих болельщиках.

Мы тоже готовились к этому, знали, раненый зверь ещё опаснее. Поэтому вышли заряженными, первый период мы даже перебросали их, если не ошибаюсь. Хорошая была игра… Забили бы побольше голов! А так – не удалось забить, пропустили сами и проиграли», – цитирует Ткаченко официальный сайт КХЛ.

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