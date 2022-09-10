Ткаченко: «Спартак» знал, раненый зверь ещё опаснее. Поэтому мы вышли заряженными
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Павел Ткаченко подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2, ОТ).
«Перед игрой мандражик всегда должен присутствовать. Это праздник, ты ждёшь от себя игры, ждёшь победы, приличной игры. Мандражик всё равно есть. Но чтобы трясло меня – такого вроде бы никогда не было. «Металлург» перед нами дважды обычно проиграл? Конечно, они ещё и упустили эти победы при своих болельщиках.
Мы тоже готовились к этому, знали, раненый зверь ещё опаснее. Поэтому вышли заряженными, первый период мы даже перебросали их, если не ошибаюсь. Хорошая была игра… Забили бы побольше голов! А так – не удалось забить, пропустили сами и проиграли», – цитирует Ткаченко официальный сайт КХЛ.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
20:00
-
19:37
-
19:26
-
19:15
-
17:57
-
17:38
-
17:23
-
17:13
-
16:43
-
16:23
-
16:13
-
15:58
-
15:25
-
14:57
-
14:24
-
13:58
-
13:23
-
12:41
-
12:22
-
11:55
-
11:25
-
10:58
-
10:30
-
09:45
-
09:34
-
09:00
-
08:31
-
08:00
- 9 сентября 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:20
Партнерский контент