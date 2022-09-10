«Это будет интересный сезон». Брэндон Гормли присоединился к «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» в официальном YouTube-канале опубликовал видео прилёта в город новичка команды Брэндона Гормли. По сочинской традиции новичка в аэропорту встретил Маскот Лео.

«Конечно, это было долгое путешествие из Канады в Сочи, но я рад быть здесь! Хорошо, что всё прошло гладко и весь багаж приехал со мной. Нас ждёт захватывающее время, я готов помогать команде.



Я знаю Джо Морроу, мы играли друг против друга на протяжении многих лет в Северной Америке. Мы с ним уже немного переписывались. Здорово, что рядом со мной будет ещё один канадский парень. Очень жду момента встречи с командой. Мы уже общались с Джо, но, конечно, процесс адаптации займёт какое-то время, поэтому буду максимально плотно общаться с командой.



Это будет интересный сезон, я рад, что для меня он наконец-то начинается!» – сказал Гормли в интервью YouTube-каналу «Сочи».