Баширов: Ротенберг должен нам за травму Хо-Сэнга как минимум одного молодого проспекта

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов пошутил, что Роман Ротенберг должен «Салавату» молодого проспекта за травму, которую армейцы нанесли форварду уфимцев Джошу Хо-Сэнгу. Специалист опубликовал видео с эпизодом травмы в своём телеграм-канале, а в следующем посте пошутил над Ротенбергом.

«В целом по теме считаю:

1. Роман Борисович должен нам за травму Хо-Сэнга как минимум одного молодого проспекта, возможно, даже двух.

2. Наши болельщики абсолютно несправедливо критикуют руководство клуба. Мы единственная команда, которая смогла забрать очко в игре с будущим участником матчей с заокеанскими командами!» – написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, «Салават» и СКА встречались в первом друг для друга матче сезона-2022/2023 КХЛ. Уфимцы смогли отыграться с 0:2, но всё равно уступили в овертайме. После этого СКА провёл три матча – во всех одержал победы в основное время.