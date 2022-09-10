Радил: я бы побоялся ехать в КХЛ, но это на совести каждого

Чешский нападающий Лукаш Радил, недавно выступавший в Континентальной хоккейной лиге, ответил на вопрос, поехал бы сейчас играть в Россию или нет.



«Думаю, это на совести каждого. Лично я бы побоялся туда ехать, мало ли что там будет. Я не думаю, что это правильный путь. Время покажет, стоило ли в такой ситуации ехать в КХЛ», – цитирует Радила hokej.cz.



В минувшем сезоне Радил выступал за рижское «Динамо». Также игрок несколько сезонов провёл в московском «Спартаке». Кроме того, форвард выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и в АХЛ за фарм-клуб команды.

В межсезонье Радил подписал контракт с чешским «Пардубице». Напомним, сезон в чемпионате Чехии ещё не начался. Ближайший матч команда проведёт 16 сентября с «Кладно».