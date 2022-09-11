Форвард «Трактора» Хохряков: пока ковыряемся, но будем прибавлять
Поделиться
Нападающий челябинского «Трактора» Пётр Хохряков поделился мнением об игре команды на старте Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
«Сложно сказать, почему нам не совсем удаётся старт сезона. Пока ковыряемся, но, я думаю, будем прибавлять, разбирать моменты. Чемпионат длинный, много игр — всё через день. Погрустили пять минут, забыли, двигаемся дальше», — приводит слова нападающего официальный сайт КХЛ.
После четырёх игр текущего сезона в активе «Трактора» лишь одна победа и два набранных очка. Челябинский клуб замыкает восьмёрку команд Восточной конференции.
Сегодня, 11 сентября «Трактор» сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью». Матч начнётся в 12:30 по московскому времени на стадионе «Сибирь».
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
10:08
-
09:33
-
08:54
-
08:28
-
08:15
-
06:00
- 10 сентября 2022
-
23:29
-
23:17
-
22:43
-
21:54
-
21:10
-
20:40
-
20:31
-
20:00
-
19:42
-
19:37
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
17:57
-
17:38
-
17:23
-
17:13
-
16:43
-
16:23
-
16:13
-
15:58
-
15:25
-
14:57
-
14:24
-
13:58
-
13:23
-
12:41
-
12:22
-
11:55
Партнерский контент