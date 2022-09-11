Форвард «Трактора» Хохряков: пока ковыряемся, но будем прибавлять

Нападающий челябинского «Трактора» Пётр Хохряков поделился мнением об игре команды на старте Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.

«Сложно сказать, почему нам не совсем удаётся старт сезона. Пока ковыряемся, но, я думаю, будем прибавлять, разбирать моменты. Чемпионат длинный, много игр — всё через день. Погрустили пять минут, забыли, двигаемся дальше», — приводит слова нападающего официальный сайт КХЛ.

После четырёх игр текущего сезона в активе «Трактора» лишь одна победа и два набранных очка. Челябинский клуб замыкает восьмёрку команд Восточной конференции.

Сегодня, 11 сентября «Трактор» сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью». Матч начнётся в 12:30 по московскому времени на стадионе «Сибирь».