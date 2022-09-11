MVP прошлого сезона МХЛ Лихачёв: хочу стать лучшим новичком сезона в КХЛ

Самый ценный игрок прошлого сезона в МХЛ нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв поделился ожиданиями о первом для себя сезоне в КХЛ и рассказал о старте чемпионата хабаровской команды.
«В «Амуре» отличный коллектив, опытные игроки являются примером для молодёжи. Некоторых ребят знал и раньше, например, Елисея Минаева и Кирилла Слепца — по Ярославлю. Надеюсь, что адаптация в новом коллективе прошла быстро.
Как воспринял аренду из Ярославля в Хабаровск? С воодушевлением. Сейчас для меня самое главное — игровая практика на уровне КХЛ. Благодарен «Амуру» за такой шанс. В этом сезоне команду возглавил новый тренерский штаб во главе с Вадимом Епанчинцевым. Этот тренер — сторонник атакующего хоккея, доверяет молодым. В своё время в «Югре» он раскрыл для КХЛ Тертышного, других молодых нападающих. Надеюсь, удастся повторить этот путь. Работаю на максимуме, цепляюсь за возможность проявить себя в КХЛ.
Понятно, что КХЛ после МХЛ — это другой уровень. Здесь нужно идти шаг за шагом к своей цели, но при этом ставить максимальные задачи. Честно говоря, и сам не ожидал от себя такого дебюта в КХЛ (за три стартовых матча чемпионата КХЛ нападающий забил два гола. — Прим. «Чемпионата»). Самое главное — продолжать в том же духе, играть на партнеров и команду.
Буду ли бороться за звание лучшего новичка в КХЛ? Да, для меня это очень важный сезон, ставлю перед собой такую задачу. Но у нас командный вид спорта, поэтому главная задача — другая. «Амуру» необходимо выходить в плей-офф!», — цитирует нападающего Russia-Hockey.
В сезоне-2021/2022 Лихачёв, выступая за ярославский «Локо», был признан самым ценным игроком чемпионата МХЛ. На его счету 74 (37+37) очка в 51 матче регулярки и 20 (12+8) − в девяти играх плей-офф. Отметим, что 20 очков за один розыгрыш Кубка Харламова не набирали с сезона-2016/2017.
Нападающий в ходе прошлого сезона МХЛ забил два лакросс-гола.
Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале лиги.
- 11 сентября 2022
-
10:08
-
09:33
-
08:54
-
08:28
-
08:15
-
06:00
- 10 сентября 2022
-
23:29
-
23:17
-
22:43
-
21:54
-
21:10
-
20:40
-
20:31
-
20:00
-
19:42
-
19:37
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
17:57
-
17:38
-
17:23
-
17:13
-
16:43
-
16:23
-
16:13
-
15:58
-
15:25
-
14:57
-
14:24
-
13:58
-
13:23
-
12:41
-
12:22
-
11:55