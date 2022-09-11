MVP прошлого сезона МХЛ Лихачёв: хочу стать лучшим новичком сезона в КХЛ

Самый ценный игрок прошлого сезона в МХЛ нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв поделился ожиданиями о первом для себя сезоне в КХЛ и рассказал о старте чемпионата хабаровской команды.

«В «Амуре» отличный коллектив, опытные игроки являются примером для молодёжи. Некоторых ребят знал и раньше, например, Елисея Минаева и Кирилла Слепца — по Ярославлю. Надеюсь, что адаптация в новом коллективе прошла быстро.

Как воспринял аренду из Ярославля в Хабаровск? С воодушевлением. Сейчас для меня самое главное — игровая практика на уровне КХЛ. Благодарен «Амуру» за такой шанс. В этом сезоне команду возглавил новый тренерский штаб во главе с Вадимом Епанчинцевым. Этот тренер — сторонник атакующего хоккея, доверяет молодым. В своё время в «Югре» он раскрыл для КХЛ Тертышного, других молодых нападающих. Надеюсь, удастся повторить этот путь. Работаю на максимуме, цепляюсь за возможность проявить себя в КХЛ.

Понятно, что КХЛ после МХЛ — это другой уровень. Здесь нужно идти шаг за шагом к своей цели, но при этом ставить максимальные задачи. Честно говоря, и сам не ожидал от себя такого дебюта в КХЛ (за три стартовых матча чемпионата КХЛ нападающий забил два гола. — Прим. «Чемпионата»). Самое главное — продолжать в том же духе, играть на партнеров и команду.

Буду ли бороться за звание лучшего новичка в КХЛ? Да, для меня это очень важный сезон, ставлю перед собой такую задачу. Но у нас командный вид спорта, поэтому главная задача — другая. «Амуру» необходимо выходить в плей-офф!», — цитирует нападающего Russia-Hockey.

В сезоне-2021/2022 Лихачёв, выступая за ярославский «Локо», был признан самым ценным игроком чемпионата МХЛ. На его счету 74 (37+37) очка в 51 матче регулярки и 20 (12+8) − в девяти играх плей-офф. Отметим, что 20 очков за один розыгрыш Кубка Харламова не набирали с сезона-2016/2017.

Нападающий в ходе прошлого сезона МХЛ забил два лакросс-гола.

Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале лиги.