Стали известны составы на матч «Автомобилист» — «Авангард»

Сегодня, 11 сентября в 15-00 мск, на стадионе «Уралец» начнётся матч между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Стали известны заявки команд на матч.

«Автомобилист»:

Трямкин (А) — Эберт; Обидин — Кормье (А) — Романцев Баранцев — Блэкер; Широков (К) — Да Коста — Голышев Гуркин — Василевский; Ли — Волк — Мэйсек Ситников; Баранов — Куликов — Хрипунов; Неучев

В воротах хозяев матч начнёт Владимир Галкин, его сменщиком выступит Игорь Бобков.

«Авангард»:

Шарипзянов (К) — Береглазов; Толчинский — Найт (А) — Буше Сведберг — Ярош; Ткачёв — Броадхёрст — Грицюк Белов (А) — Чистяков; Якупов — Малыхин — Брюквин Давыдов; Дедунов — Михайлов — Жарков

В воротах гостей матч начнёт Станислав Галимов, его сменщиком выступит Василий Демченко.

Отметим в заявке «Авангарда» Фёдора Малыхина, сыграющего в матче с бывшим клубом, за который он выступал четыре сезона.