Стали известны составы на матч «Автомобилист» — «Авангард»
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Сегодня, 11 сентября в 15-00 мск, на стадионе «Уралец» начнётся матч между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Стали известны заявки команд на матч.
«Автомобилист»:
- Трямкин (А) — Эберт; Обидин — Кормье (А) — Романцев
- Баранцев — Блэкер; Широков (К) — Да Коста — Голышев
- Гуркин — Василевский; Ли — Волк — Мэйсек
- Ситников; Баранов — Куликов — Хрипунов; Неучев
В воротах хозяев матч начнёт Владимир Галкин, его сменщиком выступит Игорь Бобков.
«Авангард»:
- Шарипзянов (К) — Береглазов; Толчинский — Найт (А) — Буше
- Сведберг — Ярош; Ткачёв — Броадхёрст — Грицюк
- Белов (А) — Чистяков; Якупов — Малыхин — Брюквин
- Давыдов; Дедунов — Михайлов — Жарков
В воротах гостей матч начнёт Станислав Галимов, его сменщиком выступит Василий Демченко.
Отметим в заявке «Авангарда» Фёдора Малыхина, сыграющего в матче с бывшим клубом, за который он выступал четыре сезона.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
2 : 0
Авангард
Омск
1:0 Широков (Да Коста, Валк) – 04:40 (5x4) 2:0 Ли (Валк, Мэйсек) – 08:50 (5x5)
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