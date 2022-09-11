ХК СКА: наш тренер подготовил для «Салавата» Хо-Сэнга, мы квиты

Питерский СКА сообщил, что тренер команды по катанию Дэниэл Бохнер 10 лет назад тренировал команду, в которой играли Коннор Макдэвид и Джош Хо-Сэнг.

«Генеральный директор Салавата Юлаева в своем телеграме (отдельный привет Денису Таипову) просит у нас молодого игрока. Но ведь Дэниэл Бохнер ещё 10 лет назад всё сделал, подготовив Хо-Сэнга. Сработали на опережение и считаем, что мы квиты.



Сейчас вылетаем на важную игру в Чикаго. Спасибо за внимание, Ринат Рашитович, увидимся в январе в Уфе. Уверены, будет такой же яркий хоккей, как в Петербурге!», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале СКА.

Напомним, ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своей соцсети пошутил, что СКА должны уфимцам за травму Хо-Сэнга как минимум одного молодого нападающего.