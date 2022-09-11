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Владимир Ткачёв забил первый гол за «Авангард» в сольном проходе

Владимир Ткачёв забил первый гол за «Авангард» в сольном проходе
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В эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» проходит матч между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Дебютную шайбу за омский клуб забил Владимир Ткачёв. Нападающий получил пас на синей линии от Арсения Грицюка, доехал до ворот Владимира Галкина и, показав, что будет уезжать за ворота, резко завернул шайбу в ближний угол. Эта шайба стала первой для нападающего, который набрал своё третье очко в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Прошлый сезон 26-летний нападающий провёл в системе «Лос-Анджелес Кингз». За основную команду в НХЛ Ткачёв сыграл четыре матча и набрал два очка. Основную часть сезона провёл за фарм-клуб в АХЛ, где набрал 29 (7+22) очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Широков (Да Коста, Валк) – 04:40 (5x4)   2:0 Ли (Валк, Мэйсек) – 08:50 (5x5)   2:1 Ткачёв (Грицюк, Береглазов) – 11:07 (5x4)   3:1 Широков (Голышев, Да Коста) – 36:17 (5x5)   3:2 Брюквин (Толчинский, Чистяков) – 45:04 (5x5)   4:2 Голышев (Гуркин, Ли) – 53:08 (5x4)
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