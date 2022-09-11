«Благодарен пацанам. Горячих выводов делать не будем». Мартемьянов — о 2:3 с «Трактором»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:3 Б) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Непростой выдался матч. Проигрывали 0:2. Благодарен пацанам, что верили, что мы можем вытащить игру. Забили хорошие голы, шли до конца. Но, к сожалению, по буллитам мастеровитее оказался «Трактор». Начали не так, как нам хотелось бы. Это сами парни признали. Будем делать выводы из подготовки и двигаться вперёд, готовиться к «Авангарду». У нас ещё один серьёзный экзамен. Должны быть готовы на 100%.



Много технического брака в большинстве? Прошедший матч очень много сил отнял как физических, так и моральных. Даже вчера, придя на тренировку, парни не так горели, были рады, что они выиграли, сил много отдали. Может быть, в этом кроется. Мёрфи предсезонку с нами практически не проходил и где-то проседать всё равно должен. Я думаю, что это один из моментов, который может повлиять на его физическую готовность. Он по 23–25 минут игрового времени получает. Где-то было брака многовато, но не только у него. У наших игроков, кто большинство разыгрывает, это заметно было. Но то, что справились, до конца шли – это большой плюс.



Передача Овчинникова? Он потихоньку набирает, как и Мёрфи. Только Дима прошёл всю предсезонку, а Тревор – нет. Две разницы. Крепнет на глазах. Не то, чтобы он передачу сегодня сделал важную. Сама по себе его игра становится более взрослой и доверия от тренерского штаба всё больше. Домашние игры очень хорошо играет. И сейчас глаза горят. Будем надеяться, что будет прогрессировать.



Шашков заменил Бутузова? Претензии связаны с игрой в обороне. Не доиграл момент в первом голе, там не только он, а вообще вся тройка нападения не очень хорошо выглядела в обороне. Завтра соберём, покажем, расскажем, что делать, как надо правильно до конца играть, и будем двигаться дальше.



У Бутузова это разовые ошибки? Ни на предсезонных матчах, ни сейчас в чемпионате таких ошибок не было. Думаю, где-то эмоции его захлестнули. Может, из-за этого неправильно расположился. В первом голе он до конца должен был доиграть как центральный нападающий, а Основин даже не видел его за спиной, что он поднялся к синей линии. Таких ошибок серьёзных я не видел. Но прибавлять в игре в обороне им всем троим надо, это однозначно. У нас требования: атакуем всей пятёркой, обороняемся всей пятёркой.



Выпустил Шашкова в конце большинства? Не хватало подворотной игры. Физически крепкий игрок. На пятаке себя чувствует как рыба в воде. Его туда и выпустили. Прилично проявился. Они и до этого несколько моментов создавали. И в прошлом матче, и в этом на пятаке атмосферу нагнетали. Надо продолжать в этом же ключе действовать, и голы пойдут.



Готовясь к этому матчу, держал ли в уме игру с «Авангардом»? Во время матча эти мысли посещают. Смотришь, кто как играет в какой ситуации. Горячих выводов сегодня делать не собираемся. Завтра планируем тренировку на льду отменить и раскатку сделать. Календарь до Нового года умопомрачительный. Наиграются все, я думаю», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.