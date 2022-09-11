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«Авангард» потерпел четвёртое подряд поражение на старте сезона, уступив «Автомобилисту»

«Авангард» потерпел четвёртое подряд поражение на старте сезона, уступив «Автомобилисту»
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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над омским «Авангардом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Екатеринбурге арене спорткомплекса «Уралец».

В составе победителей шайбы забросили нападающие Сергей Широков (дубль), Олег Ли и Анатолий Голышев. У гостей голы забили нападающие Владимир Ткачёв и Владимир Брюквин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» потерпел четвёртое поражение на старте сезона. Ранее подопечные Дмитрия Рябыкина уступили «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4). «Автомобилист» одержал третью победу в чемпионате, до этого переиграв «Локомотив» (4:2) и «Северсталь» (4:3).

В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью» (13 сентября, 15:30 мск), «Автомобилист» — со «Спартаком» в Екатеринбурге (14 сентября, 17:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Широков (Да Коста, Валк) – 04:40 (5x4)   2:0 Ли (Валк, Мэйсек) – 08:50 (5x5)   2:1 Ткачёв (Грицюк, Береглазов) – 11:07 (5x4)   3:1 Широков (Голышев, Да Коста) – 36:17 (5x5)   3:2 Брюквин (Толчинский, Чистяков) – 45:04 (5x5)   4:2 Голышев (Гуркин, Ли) – 53:08 (5x4)
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