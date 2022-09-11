«Авангард» потерпел четвёртое подряд поражение на старте сезона, уступив «Автомобилисту»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над омским «Авангардом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Екатеринбурге арене спорткомплекса «Уралец».
В составе победителей шайбы забросили нападающие Сергей Широков (дубль), Олег Ли и Анатолий Голышев. У гостей голы забили нападающие Владимир Ткачёв и Владимир Брюквин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Авангард» потерпел четвёртое поражение на старте сезона. Ранее подопечные Дмитрия Рябыкина уступили «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4). «Автомобилист» одержал третью победу в чемпионате, до этого переиграв «Локомотив» (4:2) и «Северсталь» (4:3).
В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью» (13 сентября, 15:30 мск), «Автомобилист» — со «Спартаком» в Екатеринбурге (14 сентября, 17:00 мск).
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