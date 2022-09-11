«Авангард» пропустил 17 шайб за четыре матча сезона КХЛ. Больше — только у трёх клубов

Омский «Авангард» уступил в первых четырёх матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, в общей сложности пропустив 17 шайб.



Подопечные Дмитрия Рябыкина ранее уступили «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4) и «Автомобилисту» (2:4). Во встрече с екатеринбургским клубом голкипер Станислав Галимов отразил 29 бросков из 33. «Авангард» забросил при этом всего восемь шайб за четыре встречи.



Больше омского клуба на старте сезона пропустили лишь три команды – «Автомобилист» (18), Металлург» (20) и «Нефтехимик» (20). Меньше шайб забросили четыре клуба — «Куньлунь» (5), «Спартак», «Ак Барс», «Барыс» (все — по 7).



В следующем матче регулярного чемпионата «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью» (13 сентября, 15:30 мск).