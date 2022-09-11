«Думаю, это впервые в истории». Рябыкин — о четвёртом поражении «Авангарда» подряд

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ (2:4).



«Скажем так, наступили на те же грабли. Много удалений, и эти удаления решают игру. Начало сезона — негативное, четыре игры мы проиграли. Я думаю, это впервые в истории, но надо из этой ситуации выходить. Требуется ли усиления в линию защиты и вратаря? Хотелось бы, но всё зависит от бюджета.



Дебют Никиты Михайлова? Пока не могу оценить. Он старался, но обученности не хватает чуть-чуть ещё. Вкатилась ли команда функционально? Физически команда хорошо готова, но мы только подбираемся к сопернику — глупые удаления, сами себе привезли.



Как болельщики восприняли возвращение в Омск? Очень много людей было на презентации команды, очень много болельщиков, для многих ребят это был шок. Чего не хватает при равной игре? Реализации моментов, их было предостаточно, не на одну игру, но тяжело выигрывать, не забивая. Не забиваешь ты — забивают тебе.



Форма Дергачёва? Сегодня он должен был играть за «Омские Крылья» в ВХЛ, но ему нужно набрать и игровые кондиции, и физическую форму, он не так давно начал кататься, не знаю, будет ли он нам помощником или нет», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.