Заварухин — о победе над «Авангардом»: игра напоминала плей-офф

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Авангардом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:2)
«Авангард» — хороший раздражитель. Знали, что у них был неудачный старт, настраивали ребят. Само содержание игры напомнило игру плей-офф — было много борьбы, хорошие голы. Спасибо ребятам за игру, идём дальше. Болельщиков было чуть больше, они нас поддерживали в тяжёлые моменты.
Третья шайба — идеал позиционной атаки? Это было наложение, для звена Да Косты сделали такой подарок небольшой, много шайбу контролировали в зоне. Но эти моменты тренировали в предсезонке, здорово, что получилось.
Небольшие провальчики с пропущенными шайбами? Здорово «Авангард» на большой скорости прошёл оборону. Нельзя нашим игрокам быть в статическом состоянии, надо двигаться вместе с ними.
Звено Кормье — первое в заявке? Да, заявили его под тройку Найта, чтобы Патрик выигрывал у него вбрасывания, знаем, что Найт здорово играет на точке, так что разменяли этих игроков. Неучев после первого гола в КХЛ потерял место в составе? Он немножко приболел, надеемся, что в следующей игре будет здоров», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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