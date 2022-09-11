Овечкин посетил матч НФЛ с участием клуба из Вашингтона

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч Национальной футбольной лиги (НФЛ).



36-летний россиянин поддержал «Вашингтон Коммандерс» в первом матче сезона с «Джэксонвилл Джагуарс». Овечкин пришёл на игру в футболке с восьмым номером и фамилией квотербека Кирка Казинса на спине, игравшего за «Вашингтон» с 2012 по 2017 год, а сейчас выступающего за «Миннесоту Вайкингс».

Напомним, значительную часть лета 2022 года Овечкин провёл в России. Также 3 сентября он принял участие в стартовом вбрасывании в первом матче сезона для московского «Динамо» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:0). 8 сентября Овечкин прибыл в США для подготовки к новому сезону НХЛ.