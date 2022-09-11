Никитин: у «Локомотива» должна быть психология не просто достойно играть, а выигрывать

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:3) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Нет разницы, лёгкие голы мы пропускаем или тяжёлые. Они не то чтобы выбили из ритма, но мы были долго в психологическом ступоре. Это давало инициативу ЦСКА. Мы играли против команды, которая умеет играть по счёту. Непросто было взламывать оборону. То, что мы выиграли третий период, — этого недостаточно, счёт на табло. У нас должна быть психология не просто достойно играть, а выигрывать.
Игра звена Красковского — это то, чем и отличаются лидеры от массовки. Это непросто: не бывает такого, что решил быть лидером с этого года — и всё пошло. Такие матчи или подталкивают к развитию, или ты в коконе будешь сидеть и ждать, когда кто-то поможет. Мы уверены, что они смогут преодолеть рубеж второго эшелона и выйти на лидирующие позиции. Это будет непросто, но такие минуты, как последние в этом матче, могут сдвинуть их с места», — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.
- 11 сентября 2022
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