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Соркин оценил свою игру в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом»

Соркин оценил свою игру в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом»
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился мнением о матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2).

«Хорошая игра. Рад, что выиграли. Думаю, что одержали победу за счёт того, что дисциплину подтянули, меньше стали удаляться, меньше теряли шайбу в средней зоне. Нам надо продолжать действовать в том же духе, стараться играть без потерь, дисциплинированно и выполнять командное задание.

Сложно сказать, каким матч получился для меня, но я точно знаю, что могу играть лучше, приносить больше пользы команде. Что касается моего гола, то мы выиграли вбрасывание, Максим Мамин поднял на Даррена (Дица. — Прим. «Чемпионата»), он набросил, а я почувствовал, что шайба попала в клюшку. Наверное, сразу было не видно, что шайба влетела в ворота от моей клюшки», — цитирует Соркина официальный сайт клуба.

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