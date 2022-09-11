«Причины непонятны, нельзя так начинать». Ильенко — о старте матча с ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Артём Ильенко критически оценил начало матча с ЦСКА (2:3) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Ярославцы пропустили две шайбы в течение девяти минут первого периода.
«Не знаю, почему мы так стартовали. Причины непонятны, нельзя так начинать. Наверное, нужно выигрывать нейтральные шайбы, стараться играть в атаке, необходимо больше выигрывать единоборств», – приводит слова Ильенко официальный сайт КХЛ.
«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав пять очков после пяти матчей. Железнодорожники обыграли «Трактор» (4:0) и «Нефтехимик» (4:3), а также уступили «Автомобилисту» (2:4), «Витязю» (3:4 ОТ) и ЦСКА (2:3). В следующем матче подопечные Игоря Никитина встретятся со СКА (14 сентября, 19:30 мск).
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