Коди Икин подписал пробный контракт с «Калгари»
Поделиться
Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» на своём официальном сайте сообщил о подписании пробного контракта с нападающим Коди Икином.
31-летний форвард является неограниченно свободным агентом. Последние два сезона провёл в составе «Баффало Сэйбрз».
Канадский нападающий был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз» на драфте 2009 года под общим 85-м номером. Всего в НХЛ провёл 12 сезонов, выступая за «Виннипег Джетс», «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». На его счету 701 матч, в которых Икин набрал 256 очков, забил 110 голов и отдал 146 результативных передач. Канадец основную часть карьеры выполнял функции центрального нападающего и имеет процент выигранных вбрасываний 55,4%.
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
12:42
-
12:30
-
12:20
-
11:58
-
11:29
-
11:10
-
11:00
-
10:34
-
10:14
-
10:00
-
09:52
-
09:46
-
09:30
-
09:17
-
08:34
-
08:25
-
08:18
- 11 сентября 2022
-
23:15
-
22:41
-
22:13
-
21:27
-
21:07
-
20:37
-
19:54
-
19:15
-
18:11
-
18:01
-
17:55
-
17:28
-
17:23
-
17:05
-
16:43
-
16:25
-
16:18
-
16:05
Партнерский контент