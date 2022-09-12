Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коди Икин подписал пробный контракт с «Калгари»

Коди Икин подписал пробный контракт с «Калгари»
Комментарии

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» на своём официальном сайте сообщил о подписании пробного контракта с нападающим Коди Икином.

31-летний форвард является неограниченно свободным агентом. Последние два сезона провёл в составе «Баффало Сэйбрз».

Канадский нападающий был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз» на драфте 2009 года под общим 85-м номером. Всего в НХЛ провёл 12 сезонов, выступая за «Виннипег Джетс», «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». На его счету 701 матч, в которых Икин набрал 256 очков, забил 110 голов и отдал 146 результативных передач. Канадец основную часть карьеры выполнял функции центрального нападающего и имеет процент выигранных вбрасываний 55,4%.

«Калгари» обеспечил одиозному Кадри роскошную пенсию. Эта сделка может погубить клуб «Калгари» обеспечил одиозному Кадри роскошную пенсию. Эта сделка может погубить клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022