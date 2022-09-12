Галузин — о глубине составов клубов КХЛ: должны быть для всех равные условия

Нападающий подмосковного «Витязя» Владимир Галузин прокомментировал хороший старт команды в новом сезоне и рассказал, как сохранить победный настрой.

«Хоккей — это прежде всего игра, игра ошибок. Тут просто надо минимизировать свои ошибки и искать возможности. А как там сложится… Может сложиться по-разному. Не должно быть никакой эйфории от того, что четыре игры выиграли. Да, через такие победы приходит уверенность. Но эту удачу надо держать так же, как мы её заработали. Её легко отпустить, и потом может быть серия наоборот. Поэтому за эту удачу надо держаться, кусаться. И только так — через работу, через какие-то мелочи, восстановление, работу над ошибками, видео… Всё в совокупности. Надо уметь держать уровень и каждый раз становиться чуть-чуть сильнее.

Не будет ли командам уровня «Витязя» ещё сложнее противостоять топ-клубам, у которых глубина состава и возможность для ротации гораздо выше? Это, наверное, вопрос к президенту КХЛ, к лиге. Им судить, какая заявка должна быть. Наверное, вы правы. Должны быть для всех равные условия и определённое количество заявленных игроков на сезон. Понятно, что травмы, заболевания, вирус, трансферы могут на это влиять. Но сейчас только первый сезон в этом режиме — большой опыт и для игроков, и для руководителей, и для тренеров. Считаю, что это хорошая идея, и в случае неполадок будет какая-то коррекция. В любом случае этот сезон даст большую пищу для размышлений в плане организации турнира», — цитируют нападающего «Известия».

Напомним, «Витязь» одержал победы во всех четырёх встречах текущего сезона КХЛ и делит первую строчку на Западе с ХК СКА.