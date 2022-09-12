Епанчинцев — о составе «Амура»: хотелось бы Шипачёва, но мы понимаем свои возможности

Главный тренер хабаровского «Амура» Вадим Епанчинцев рассказал о составе команды и задачах на сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Селекция велась и будет вестись до последнего дедлайна. Хотелось бы, конечно, Шипачёва, но мы понимаем свои возможности. У нас есть хорошая молодёжь, игроки Высшей лиги. У нас есть конкуренция в составе, это хорошо. Работаем с теми, кто есть.



Но есть один момент — травмы. К сожалению, они всегда есть. Главная позиция, которую хотелось бы усилить — центральный нападающий. Это одна из ключевых позиций в хоккее, центральный может сыграть на любой позиции. У нас был такой опыт на Кубке мэра Москвы. Из-за травм пришлось поставить центрального в защиту, и он неплохо смотрелся.

Какие задачи на сезон? Не буду лукавить – это попадание в плей-офф. Это первое. И самое главное – радовать наших болельщиков. Болельщиков не обманешь, важно, чтобы болельщик уходил с хорошим и позитивным настроением после матча.

В каком стиле будет играть команда в новом сезоне? Понятное дело, мы готовимся к каждой игре, на каждого соперника. Я сторонник атакующего хоккея, но провести 68 игр в атакующем стиле сложно, должно позволять физическое состояние. С нашими перелётами это тяжеловато. Мы можем каждую игру менять схему в зависимости от результата, от счёта. Зритель любит зрелище, атакующий хоккей, побольше голов, и я тоже это приветствую. Обороне тоже уделяем внимание, самое главное тут — найти баланс», — цитирует главного тренера официальный сайт КХЛ.

Напомним, в это межсезонье «Амур» подписал контракт с Епанчинцевым. Предыдущее место работы 46-летнего специалиста – ханты-мансийская «Югра», под руководством которого «мамонты» в прошлом сезоне выиграли регулярный чемпионат ВХЛ, но уступили питерскому «Динамо» в полуфинале плей-офф. Годом ранее «Югра» завоевала Кубок Петрова.