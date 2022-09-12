Новая ледовая арена в Омске готова принять матчи КХЛ

Континентальная хоккейная лига в своём официальном телеграм-канале выложила фотографии льда и трибун новой «G-Drive Арены», на которой будут проходить домашние матчи омского «Авангарда».

Фото: официальный телеграм-канал КХЛ

Фото: официальный телеграм-канал КХЛ

Фото: официальный телеграм-канал КХЛ

Напомним, 1 сентября арена была передана в эксплуатацию. Весь сентябрь «Авангард» проведёт матчи на выезде. После четырёх туров Фонбет Чемпионата КХЛ омский клуб занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав очков. Бывший главный тренер команды Боб Хартли 11 сентября прилетел в Омск и примет участие в открытии новой арены. Сегодня, 12 сентября, канадский специалист назначен на должность консультанта хоккейной академии «Авангарда».

1 октября омский «Авангард» проведёт первый домашний матч с новосибирской «Сибирью» на «G-Drive Арене». Начало матча — в 14:00 мск.