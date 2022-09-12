Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ничушкин — о переходе Георгиева в «Колорадо»: русские в команде — это всегда большой плюс

Ничушкин — о переходе Георгиева в «Колорадо»: русские в команде — это всегда большой плюс
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился ожиданиями от игры с соотечественником Александром Георгиевым в одной команде и взаимоотношениях между российскими игроками НХЛ.

«Да здорово. И когда русский добавляется в команду, это всегда большой плюс. И общаться легче. И он — голкипер, а я люблю после тренировок дополнительно побросать, на вратарские занятия походить. Думаю, мы с Сашей сработаемся.

Есть ли челябинское братство среди хоккеистов? Если когда-то мы оказываемся вместе, то, конечно, общаемся. Побольше я разговариваю с Кузей (Евгений Кузнецов. — Прим. «Чемпионата»). Если они приезжают к нам — всегда сходим на ужин. Вообще, это традиция. Если ты с кем-то знаком и приезжаешь на выезд — написал ему. Не всегда получается. Бывает, прилетает семья, просто занят, устал. А если свободное время есть и ко мне в Денвер приезжают ребята, пишут: «Давай сходим покушать» — я за ними заезжаю, и сидим в каком-нибудь ресторане, болтаем о разном. Мне кажется, в этом плане у русских очень хорошее сообщество. Хотя у шведов и финнов — то же самое. Они тоже ходят на ужины. Иногда приходишь в ресторан — там твои одноклубники с друзьями сидят», — цитирует нападающего «Матч ТВ».

Напомним, в это межсезонье Александр Георгиев был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» и подписал трёхлетний контракт с «Колорадо». Валерий Ничушкин подписал восьмилетнее соглашение с «лавинами» на $ 49 млн.

Новость по теме
Ничушкин: бывает, через день после гулянки выходишь на матч — бам! — отдал пас, забил гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022