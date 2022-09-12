«Витязь» подписал контракт с защитником системы СКА Валенцовым

Хоккейный клуб «Витязь» в своём официальном телеграм-канале сообщил о подписании контракта с защитником Владиславом Валенцовым.

25-летний игрок обороны начал заниматься хоккеем в Тюмени, выступая за местный клуб «Газовик». В юниорском возрасте защитник на протяжении восьми сезонов выступал в системе хоккейного клуба СКА. Дважды становился серебряным призёром чемпионата ВХЛ. В сезоне-2018/2019 в составе команды «СКА-Нева» становился обладателем Кубка Шёлкового пути, который вручается победителю регулярного чемпионата ВХЛ.

Предыдущие два сезона Валенцов выступал за хоккейный клуб «Сочи». Защитник провёл за сочинцев 52 игры, в которых набрал пять очков (3+2), показатель полезности составил «-8». Также на счету Валенцова 18 штрафных минут.