Спортивный директор «Адмирала»: на Дальний Восток игроки едут, когда больше нет вариантов

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал о сложностях привлечения качественных хоккеистов в дальневосточные клубы.

«Процентов 30-40 игроков, которые есть на рынке, их даже просто не предлагают. Они сразу агентам говорят, что на Дальний Восток не поедут. Не знаю, как в «Амуре», но у нас после паузы, когда команда год не играла в КХЛ, всё ещё сложно. Нужно хотя бы раза два выйти в плей-офф. На Дальний Восток всегда едут либо перезагрузить карьеру, либо когда нет вариантов, либо молодые, либо из Высшей лиги. Конечно, тяжело, но мы знаем, где работаем. Поэтому сетовать на это тоже бессмысленно.

До пола, который равен 315 миллионам рублей, мы уже добрали, даже чуть выше. Точную сумму нашей зарплатной ведомости сказать не могу, но трансферное окно закрывается 27 декабря. Так что всё возможно – как расторжение контрактов, так и подписание. На данный момент у нас есть целая обойма хоккеистов, поэтому играем теми, кто есть», — приводит слова директора Metaratings.