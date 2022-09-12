Кирилл Петров дебютирует в новом сезоне в матче с минским «Динамо»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко сообщил, что нападающий Кирилл Петров готов к выходу на лёд в матче с минским «Динамо», а также оценил предстоящего соперника.

«Быстрая, мастеровитая команда. Здесь надо обратить внимание на наше исполнение, в первую очередь точные передачи, хорошее движение, правильный настрой и, естественно, на игру в неравных составах.

Какие выводы сделали после игры с «Адмиралом»? Действительно мы, мягко скажем, были «недовольны» качеством игры. Но, опять же, это была первая домашняя игра. Было волнение, хотели сыграть на результат, где-то что-то не получалось. Сегодняшний матч будет не менее сложным, надо с первых до последних минут исполнять задание, играть в свой хоккей.

По составу серьёзных изменений нет. Кирилл Петров выздоровел, он сегодня появится на льду», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Матч между «Ак Барсом» и минским «Динамо» состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 19:00 мск. Встреча пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене».