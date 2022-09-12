В Нижегородской области 47-летний хоккеист скончался во время матча любительских команд

Хоккеист скончался во время матча в Кстово в Нижегородской области, сообщает телеграм-канал Shot.
Отмечается, что у 47-летнего защитника ХК «Гармония» Константина Моруги остановилось сердце, когда его любительская команда играла с ХК «Криоген». Спортсмен рухнул на лёд без сознания в первом периоде. Подоспевшие врачи констатировали смерть. Причина остановки сердца выясняется. Видео с несчастным случаем доступно по ссылке.
Напомним, ранее в ВХЛ случился эпизод, в результате которого нападающий «СКА-Нева» Кирилл Танков получил серьёзную травму после толчка на борт со стороны игрока санкт-петербургского «Динамо». Также в начале сентября в Канаде во время предсезонного матча молодёжных команд канадский нападающий «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман потерял сознание и позже скончался.
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