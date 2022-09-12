Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Нижегородской области 47-летний хоккеист скончался во время матча любительских команд

В Нижегородской области 47-летний хоккеист скончался во время матча любительских команд
Комментарии

Хоккеист скончался во время матча в Кстово в Нижегородской области, сообщает телеграм-канал Shot.

Отмечается, что у 47-летнего защитника ХК «Гармония» Константина Моруги остановилось сердце, когда его любительская команда играла с ХК «Криоген». Спортсмен рухнул на лёд без сознания в первом периоде. Подоспевшие врачи констатировали смерть. Причина остановки сердца выясняется. Видео с несчастным случаем доступно по ссылке.

Напомним, ранее в ВХЛ случился эпизод, в результате которого нападающий «СКА-Нева» Кирилл Танков получил серьёзную травму после толчка на борт со стороны игрока санкт-петербургского «Динамо». Также в начале сентября в Канаде во время предсезонного матча молодёжных команд канадский нападающий «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман потерял сознание и позже скончался.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022