Цулыгин покинул лёд на носилках после подножки от форварда «Спартака» Принса

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает московский «Спартак». В конце первого периода счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 12-й минуте встречи на льду произошёл инцидент, в результате которого травму получил защитник уфимцев Ярослав Цулыгин. Подножку совершил форвард «Спартака» Шейн Принс, после чего он был удалён до конца игры.

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Напомним, «Спартак» занимает третье место в Западной конференции, после четырёх матчей набрав семь очков. «Салават» — на четвёртой строчке Востока, в активе уфимцев пять баллов за четыре игры.