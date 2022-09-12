Валерий Каменский предположил, почему «Авангард» неудачно начал новый сезон в КХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился мнением о неудачном старте «Авангарда» в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Думаю, неудачный старт «Авангарда» в чемпионате связан с подготовкой к сезону. Там же не один Рябыкин работает, а целая команда. Поэтому на главного тренера нельзя всё списывать. Нужно понять — команда под нагрузкой или нет. Бывают такие спады. Может быть, сейчас у них спад, а потом 10 игр подряд выиграют. Бывает такое в хоккее. Будем надеяться.



Нужно выиграть одну игру, тогда они почувствуют, переломят ощущение проигрыша. Команда и игроки там хорошие, поэтому всё наладится. Играть долго ещё, сезон длинный. Поэтому терпеть, работать и постараться выиграть», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.