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Валерий Каменский предположил, почему «Авангард» неудачно начал новый сезон в КХЛ

Валерий Каменский предположил, почему «Авангард» неудачно начал новый сезон в КХЛ
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился мнением о неудачном старте «Авангарда» в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Думаю, неудачный старт «Авангарда» в чемпионате связан с подготовкой к сезону. Там же не один Рябыкин работает, а целая команда. Поэтому на главного тренера нельзя всё списывать. Нужно понять — команда под нагрузкой или нет. Бывают такие спады. Может быть, сейчас у них спад, а потом 10 игр подряд выиграют. Бывает такое в хоккее. Будем надеяться.

Нужно выиграть одну игру, тогда они почувствуют, переломят ощущение проигрыша. Команда и игроки там хорошие, поэтому всё наладится. Играть долго ещё, сезон длинный. Поэтому терпеть, работать и постараться выиграть», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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