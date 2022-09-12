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Валерий Каменский высказался о возвращении Боба Хартли в «Авангард»

Валерий Каменский высказался о возвращении Боба Хартли в «Авангард»
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал возможное возвращение Боба Хартли в «Авангард».

«Не тревожный ли сигнал для Рябыкина возвращение Хартли в Омск? Наоборот, помощь. Это специалист высокого уровня, который сможет подсказать ему и помочь выйти из этой ситуации.

Возглавит Хартли «Авангард» или нет — это не от меня зависит. Если бы он хотел, наверное, не уходил бы. У него есть свои какие-то планы. Здесь всё зависит от руководства и их разговора», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Под руководством Дмитрия Рябыкина, который ранее входил в тренерский штаб Хартли, омский клуб потерпел четыре поражения подряд на старте сезона.

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