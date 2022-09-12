Валерий Каменский высказался о возвращении Боба Хартли в «Авангард»
Поделиться
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал возможное возвращение Боба Хартли в «Авангард».
«Не тревожный ли сигнал для Рябыкина возвращение Хартли в Омск? Наоборот, помощь. Это специалист высокого уровня, который сможет подсказать ему и помочь выйти из этой ситуации.
Возглавит Хартли «Авангард» или нет — это не от меня зависит. Если бы он хотел, наверное, не уходил бы. У него есть свои какие-то планы. Здесь всё зависит от руководства и их разговора», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Под руководством Дмитрия Рябыкина, который ранее входил в тренерский штаб Хартли, омский клуб потерпел четыре поражения подряд на старте сезона.
Новость по темеСтала известна причина возвращения Боба Хартли в Омск
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
19:24
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:31
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:35
-
17:31
-
17:06
-
16:37
-
16:26
-
15:50
-
15:28
-
15:00
-
14:52
-
14:30
-
14:15
-
13:21
-
12:42
-
12:30
-
12:20
-
11:58
-
11:29
-
11:10
-
11:00
-
10:34
-
10:14
-
10:00
-
09:52
-
09:46
-
09:30
-
09:17
-
08:34
Партнерский контент